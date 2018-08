Nel corso di attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ed alla ricerca di armi detenute clandestinamente, svolta dai militari della Compagnia Carabinieri di Paternò, a Belpasso, è stata eseguita una perquisizione domiciliare presso la residenza dell'uomo. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti nella camera da letto del 36enne una busta in plastica contenente 13 proiettili calibro 38 Winchester e special illecitamente detenuti. All’interno dell’abitazione i controlli hanno consentito di rinvenire la somma in contanti di € 85.250 in banconote di diverso taglio, raccolti in alcune scatole di scarpe e occultati nel ripostiglio.due buste in cellophane con residui e tre bilancini di precisione. Le buste erano occultate all’interno di un vecchio mobile del magazzino dell’abitazione e con molta probabilità contenevano un chilo di stupefacente ciascuna, parte del denaro contante sequestrato. Infine, nel garage, i militari hanno scovato anche quattro autovetture d’epoca Fiat 500 ed una Smart, oltre a numerose targhe, documenti di circolazione e certificati di proprietà, le cui verifiche hanno permesso di accertarne la provenienza illecita.