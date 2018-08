Alle ore 21 di ieri sera due individui a bordo di una Fiat Uno e con il viso travisato da un passamontagna, hanno messo a segno una rapina a mano armata nell’area di servizio “Esso” della 121 Catania-Paternò, asportando la somma in contanti di circa 1.500 euro. Terminata l’azione delittuosa i malviventi riuscivano a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.ed un'ora dopo una pattuglia dell’aliquota radiomobile ha intercettato, in piazza Purgatorio un'autovettura ovvero una Lancia Y con due uomini a bordo, uno dei quali il 46enne Giuseppe Fusto. I due, seguiti dalla pattuglia, davano già segni di nervosismo e durante la successiva perquisizione venivano trovati in possesso di una pistola Smith e Wesson calibro 38 splL con all’interno 5 colpi nonché denaro contante pari ad euro 1500. I due, identificati per l'appunto in Giuseppe Fusto e M. A. C. sono stati accompagnati in caserma dove è stato accertato che dopo avere messo a segno la rapina i due avevano cambiato autovettura e che la pistola utilizzata aveva la matricola abrasa. I due sono stati tratti in arresto.