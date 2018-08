Il presidente della Federazione italiana di nuoto, Sergio Parisi, commenta così le intenzioni manifestate stamattina dall'amministrazione comunale per bocca del sindaco Bianco su suggerimento del presidente della Nuoto Catania, Francesco Scuderi, di dedicare un evento importante a Salvo Bartilotti, scomparso in mare dopo essersi immerso. Il primo cittadino, infatti, nel corso della conferenza stampa dedicata alle atlete dell'Orizzonte, ha voluto ricordare il giovane pallanuotista catanese Salvatore Bartilotti (scomparso durante un'immersione nel mare della Scogliera) riproponendosi di valutare con la società il modo migliore per rendergli la testimonianza della città.e Parisi, che ribadisce la propria vicinanza alla famiglia del 17enne - potrebbe essere buona perchè è una gara di nuoto in mare e, quindi, contiene entrambi gli elementi cari a Salvo, uno dei quali purtroppo, lo ha portato via. Ma tante altre volte abbiamo semplicemento organizzato una manifestazione o un torneo per ricordare chi non c'è più - conclude - e lo faremo anche in questo caso".