. Si tratta di un finanziamento di due milioni e 65 mila euro, immediatamente disponibile. "Ringraziamo – ha detto Bianco - il presidente Rosario Crocetta per quanto ha saputo fare, anche se la somma erogata non può essere sufficiente per consentire al Teatro Massimo di portare a termine la propria stagione. Lancio dunque un appello al Governatore affinché lo stanziamento preventivato possa essere erogato del tutto”.Questo provocherebbe un gravissimo danno non soltanto per il Teatro lirico, istituzione culturale di livello nazionale e internazionale, ma anche per quella città di Catania che si sta faticosamente rialzando dopo un periodo terribile”. “Non dubito – ha concluso Bianco - che Rosario Crocetta, il quale ha sempre dimostrato una grandissima sensibilità sull'argomento, saprà agire in maniera determinata, incisiva e soprattutto rapida per sbloccare i fondi necessari a salvare il Bellini".