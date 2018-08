E’ vero che non è stato mai impegnato severamente, tuttavia, è parso finalmente più sicuro. Anche, e soprattutto, in uscita.Non gioca nel suo ruolo naturale. Ma soprattutto non giocava da tempo immemore. Monumentale.Non ne fa passare una. Morde costantemente le caviglie degli avversari: mancava la difesa titolare. E lui dimostra di essere a pieno titolo un titolare mettendosi sulle spalle un intero reparto.Attento su ogni pallone e bravo anche sulle chiusure in diagonale. Con Legrottaglie annulla Pellissier e Thereau.Maran gli aveva chiesto di spingere sulla fascia. E lui lo fa diligentemente. Può essere la sorpresa di questo scacchiere.Vabbè, si può ironizzare sul suo cognome, che richiama a scatole tenute in farmacia, quanto si vuole: il dato è che questo ragazzo può diventare davvero un ottimo giocatore. Ma il Catania ed i suoi tifosi, dovranno dargli tempo.Forse soffre la personalità di un uomo a centrocampo come Almiron. Lo diciamo perchè paradossalmente, il giocatore greco, impressiona di più quando si muove senza palla.Illumina a sprazzi. E per oggi, può pure bastare. Maran lo fa rifiatare a metà ripresa viste le tre partite in otto giorni.Quando vuole, su quella fascia sinistra, fa ciò che vuole. Riesce ad essere costante ed a mettere in apprensione gli avversari per tutta la sfida. Match ai suoi livelli.Più che un toro, un leone. Ha una caviglia in disordine ma gioca con una disinvoltura che lascia immaginare stia assolutamente bene. C’è lui in entrambi i gol. In attesa della sua - più che meritata - prima marcatura.Al di là del ritorno al gol, gioca una partita di quantità e qualità. Il 4-3-3 di Maran restituisce al Catania un Pata di vecchia memoria.