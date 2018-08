una manifestazione ideata e condotta da Enzo Sangrigoli e da Radio Flash, che ormai da diversi anni calcano le piazze della Sicilia per scovare e selezionare i migliori talenti isolani, permettendo al vincitore di partecipare ad "Area Sanremo". Oggi 28 settembre, e domani le finali a Villa Moncada a Paternò, all'interno della fiera di settembre. Due le categorie "Inediti" al cui vincitore sarà iscritto ad "Area Sanremo" con cura del Management e Ufficio Stampa, oltre alla produzione di un brano che sarà commercializzato online anche su iTunes. Poi c'è la categoria "Cover", al cui vincitore andrà in premio la produzione e commercializzazione on line di un brano. Infine anche il premio della critica a chi verrà votato dalla giuria tecnica. Ben 15 i finalisti tra band e solisti che si sfideranno a suon di note per vincere il concorso. Oltre ai partecipanti diversi ospiti tra cui: Tacabro - Antonino Liotta (da ti lascio una canzone) - Gli Amici di Pina - Tobix - Mariucch Dee Jay - Dinastia - Don Cash - Cristina Sangiorgio (da Amici 2013) - Salvo Save - Karmin Shiff - Dinastia - Lost Tios. L'evento è organizzato da Media Comunication Srl - Comune di Paternò - Confcommercio Paternò - Pro Loco Paternò sarà trasmesso da Radio Flash in collaborazione con "ADV Comunicazioni e Joy-s Animazione Spettacolo, e sarà presentato da Enzo Sangrigoli, direttore di Radio Flash e speaker nazionale del circuito delle 100 Radio.