L'Ugl Polizia e alcune associazioni animaliste catanesi hanno organizzato una manifestazione per denunciare ulteriormente l'ispezione effettuata al Commissariato di Nesima il 17 settembre per la presenza di cani randagi. Il sindacato contesta il metodo e l'utilizzo "spropositato" di forze per quello che è stato definito un "blitz anti randagi". Quello che però ha smobilitato la protesta di oggi è stato anche il provvedimento del Questore Longo di trasferimento della dirigente Adriana Moliere (presente al sit - in), secondo i sindacalisti di polizia "assolutamente ingiustificato".per manifestare tutta la nostra indignazione verso quello che consideriamo un atto ignobile. Noi abbiamo chiesto un accertamento serio delle verità perchè riteniamo che sia un'offesa all'intelligenza di tutti i cittadini pensare che questo commando si sia mosso solo per controllare per delle ciotoline per cani. Non possiamo che accogliere - annuncia Mazzetti - che il Capo della Polizia ha deciso di mandare un'ispezione proprio per fare chiarezza su tutte queste ombre che oggi ci sono. Ed inoltre - conclude - siamo anche qui per gridare a gran voce il rispetto della dignità professionale degli operatori di polizia".