Ieri sera, durante un servizio predisposto nei quartieri a rischio del capoluogo etneo finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, i militari hanno sorpreso Minnella, in via Capo Passero, mentre vendeva delle dosi. Una volta perquistito i militari hanno trovato 10 grammi di marijuana (valore di mercato di circa 100 euro) e 60 euro in contanti. La droga e il danaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato è stato arrestato. Si trova detenuto nel carcere di Piazza Lanza.