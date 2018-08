Alla vigilia il Palermo era dato favorito sia per la migliore posizione in classifica, sia per un inizio di stagione più convincente rispetto ai baby etnei. E invece i ragazzi di Giovanni Pulvirenti hanno interpretato al meglio la sfida contro i cugini, anche per scrollarsi di dosso le precedenti sconfitte contro Lazio e Fiorentina. I rossazzurri, dunque, hanno violato nuovamente il terreno di gioco palermitano, lo stesso in cui erano caduti una settimana fa i campioni d’Italia in carica della Lazio. Vittoria arrivata grazie alle reti dei due “punteros” Di Grazia (al secondo centro consecutivo dopo il gol alla Fiorentina) e Caruso. Con questo successo il Catania ha raggiunto in classifica proprio il Palermo a quota 9 punti, raddrizzando un cammino che stava cominciando ad essere un po’ preoccupante, rimettendosi in corsa per un posto d’elite nel girone C.L’equilibrio è stato spezzato al minuto 31 dalla rete dell’etneo Di Grazia, abile a sfruttare la corta respinta del portiere rosanero dopo un calcio di punizione calibrato di Garufi. Il colpo del ko il Catania l’ha inflitto ad inizio ripresa, ammutolendo i tifosi accorsi a sostegno dei baby palermitani: ancora un intervento incerto dell’estremo difensore del Palermo ha concesso la ribattuta in rete facile facile questa volta a Caruso. Solo nel finale è arrivato il gol dei padroni di casa con Petermann, ininfluente ai fini del risultato finale. Vittoria ottenuta con merito da parte del Catania… e adesso l’orizzonte del campionato è più sereno!