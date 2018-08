Giacomo Pignataro, ha comunicato informalmente al sindacato che entro il mese di ottobre sarà avviato un tavolo di trattativa per la stabilizzazione dei precari dell'Ateneo catanese. Ciò in attesa di una prossima redistribuzione dell'organico.I sindacati avevano chiesto un confronto col rettore "in tempi brevissimi" . Oggetto dell’incontro sarà l’annosa questione dei precari universitari che, almeno sulla carta, sembrava aver trovato una soluzione definitiva nella firma dell’accordo di due anni fa, quando venne individuato il percorso di stabilizzazione.