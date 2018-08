La Regione Siciliana giorno 24 settembre ha trasferito i soldi alla cassa regionale, la quale ha inviato all'Ersu di Catania l'ordine di accreditamento. Finalmente hanno trovato concretezza gli accorati appelli di Alessandro Cappellani, Presidente dell'Ersu, nel tentativo di sbloccare l'impasse creato dalla Regione Siciliana in merito ai pagamenti delle borse di studio.In più di un'occasione Cappellani ha sollecitato, tramite lettera, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale a provvedere all'immediato pagamento dei benefici. L'ultima missiva il 3 settembre avvertiva dell'urgenza del "trasferimento delle somme per il pagamento della seconda rata della borsa di studio agli studenti" sottolineando le difficoltà economiche che molti universitari devono affrontare in relazione alla loro carriera accademica.. Adesso, bisognerà aspettare, come avvertono gli stessi vertici dell'Ersu, che la cassa regionale metta a disposizione le somme nei confronti dell'ente bancario Unicredit. Sono in gioco le seconde rate dell'anno accademico 2012/2013 che molti studenti universitari aspettano da sei mesi a questa parte."Sono molto contento perché dopo ripetuti appelli la Regione è riuscita a trovare le risorse per trasferire i soldi nella cassa regionale. Per me è stato un grande dispiacere in questi mesi, non aver potuto pagare le borse di studio agli studenti beneficiari. Oggi, finalmente, la situazione si sblocca, dobbiamo aspettare che la Banca elabori i dati - prosegue Cappellani - Colgo l'occasione per ringraziare il Rettore dell'Ateneo di Catania, il quale ha avviato un percorso comune con l'Ersu condividendo l'idea che allo studente spetti la centralità".