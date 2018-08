“Se consideriamo - ha sottolineato Bianco - che in giugno i bus erano 67 e che avevamo previsto di raggiungere quota 150 per Natale, dobbiamo davvero fare i complimenti al presidente Carlo Lungaro e a tutti i suoi collaboratori, a cominciare da Rosario Namio, esperto della Mobilità. Siamo consapevoli che c'è ancora molto da fare, ma mi pare evidente che siamo partiti con il piede giusto. Adesso dobbiamo puntare a ridurre il tempo d'attesa a 20 minuti".è un obiettivo strategico della nostra Amministrazione: senza un servizio efficiente Catania non potrà tornare a essere una città civile. Per questo continueremo a lavorare per migliorare l’Amt. Intanto, entro qualche mese, arriveranno dieci nuovi bus ecologici".