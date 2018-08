Oggi, purtroppo, l'area è del tutto abbandonata e soggetta ad incendi. Per l'iniziativa di oggi Legambiente ha coinvolto le scuole del territorio e gli Istituti "Vitaliano Brancati" e "Pestalozzi" hanno partecipato attivamente e con entusiasmo con alunni, docenti e una rappresentanza di genitori. Dopo una fase di conoscenza del parco, accompagnati dai rappresentanti di Legambiente, gli alunni sono stati attivamente coinvolti nella rimozione dei rifiuti, fortunatamente pochi, abbandonati nel parco. L'aspetto dell'area alla fine della manifestazione è risultato sensibilmente diverso. Legambiente, con l'iniziativa di oggi, ha inteso avviare una serie di azioni per la concreta realizzazione e la fruizione della vasta aree verde da parte di tutti i cittadini che vedrà, in primo luogo, il coinvolgimento di Comune, quartiere, istituti scolastici e associazioni locali.