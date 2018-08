In particolare, il personale della Sezione “Antidroga”, dopo aver perquisitoil garage dell'abitazione dell'uomo, ha rinvenuto e sequestrato cocaina per un peso complessivo di 60,81 grammi di cui 50,65 ancora in polvere e 10,16 grammi già suddivisa in dosi. Oltre alla sostanza stupefacente, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento della droga, nonchè la somma di 1.330,00 euro ritenuta provento dell’illecita attività.