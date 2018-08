Tutto in un'unica persona. Il dramma si è consumato all'interno delle mura di un'abitazione di Catania: un clima di paura e violenza a cui fortunatamente una donna (la chiameremo Chiara) ha deciso di smettere di sottostare.I Carabinieri di Catania sono andati a prelevarlo a casa e lo hanno portato dritto a Piazza Lanza. Chiara lo scorso aprile aveva deciso con coraggio di affidare la sua storia ai militari e si era presentata alla Stazione di Piazza Verga per vuotare il sacco. Sono scattate le indagini e quello che i Carabinieri hanno scoperto è una vera storia dell'orrore.Il padre, infatti, secondo le ricostruzioni dei carabinieri avrebbe per un anno intero abusato della ragazza costringendola a subire e compiere rapporti sessuali. Il 39enne aveva pianificato tutto, agiva in modo che mamma Chiara non si accorgesse di quanto stesse accadendo.La moglie oltre ad essere picchiata violentemente, una volta è finita pure in ospedale, sarebbe stata costretta a licenziarsi e cambiare lavoro più volte perchè i colleghi non piacevano al marito. E non solo anche le frequentazioni degli amici dovevano ricevere il suo consenso.hanno lasciato la casa. Per mesi la giovane non aveva trovato la forza di reagire, troppa era la vergogna e la paura, poi qualcosa è scattato e la voglia di venir fuori da quella trappola di violenza ha spezzato le catene del silenzio.un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che una volta emessa dal Tribunale di Catania è stata eseguita dai Carabinieri. Ora ci sarà il momento per mamma e figlia di ritornare a vivere. Una nuova vita. Una rinascita.