Stamattina è stata la volta di Zia Lisa, rione periferico della zona ovest di Catania, con alto numero di residenti con pregiudizi penali, molti dei quali Sorvegliati Speciali o soggetti sottoposti al regime degli arresti domiciliari. dove i Carabinieri di Catania, con l'ausilio delle unità cinofile di Nicolosi hanno proceduto a un controllo accurato nojn solo delle abitazioni ma anche di tetti e terrazze del quartiere popolare, luoghi spesso scelti dai malviventi per occultare armi o sostenze stupefacenti.un ingente quantitativo di marijuana, circa 2 chili, in parte già confezionata, e dunque pronta per la vendita, semi di cannabis e un borsello nero contenente una pistola Marca “Glock” cal. 9X21 con matricola abrasa, perfettamente funzionante, con due serbatoi e 89 cartucce. Sono in corso indagini al fine di individuare i soggetti a vario titolo riconducibili alla detenzione dello stupefacente e dell’arma clandestina e, in particolare, quest’ultima sarà sottoposta ad esami balistici al fine di verificare se è stata utilizzata per commettere delitti.