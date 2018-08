La polizia di Adrano, la notte scorsa, li aveva già notati mentre correvano a piedi con addosso un grembiule nero con cappuccio. Provenivano da Via Luigi Nervi, dove era stato segnalato un atto incendiario ai danni di un'automobile. Le fiamme hanno fortemente danneggiato l'autovettura ma grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco si è riusciti ad evitare il coinvolgimento delle abitazioni vicine.. Una volta interrogati Lanza e Inzerilli hanno cercato, in un primo momento, di negare di essere gli autori dell'incendio fornendo ai poliziotti spiegazioni contraddittorie, ma quando hanno saputo delle telecamere piazzate in Via San Giovanni si sono sentiti con le spalle al muro.Il magistrato di turno ha disposto per i due gli arresti domiciliari.