Intorno alle 21 i locali sono stati avvolti dalle fiamme provocando danni in particolare a due ambienti. Immediate le operazioni di spegnimento del rogo: i vigili del fuoco hanno lavorato e sono riusciti a domare l'incendio.Su questa pista si avvieranno le attività scienfico-investigative per capire il movente e da questo riuscire ad identificare i responsabili.I rilievi nei locali di Corso Savoia interessati dall'incendio sono stati effettuati dai militari già ieri sera. Utile sarà anche sentire i responsabili dell'Avis e gli operatori che lavorano nella sede per non tralasciare alcuna ipotesi. Si pensa, comunque, che si tratti di un gesto compiuto da un singolo soggetto.Sull'episodio è intervenuto il sindaco Nino Garozzo che ha espresso "solidarietà e vicinanza alla struttura di volontariato che con indiscusso merito opera ad Acireale".