CATANIA - I Carabinieri di Catania hanno arrestato in flagranza i pregiudicati catanesi, Nunzio Magrì e Rosario Zagame rispettivamente di 29 e 41 anni, con l'accusa per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera, durante un servizio antidroga, i Carabinieri hanno notato i due in Piazza Caduti del Mare, nel quartiere San Cristoforo, mentre erano intenti a cedere delle bustine a degli acquirenti. Bloccati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di 2 grammi di cocaina (già suddivisa in 3 dosi per un valore di mercato di circa 180 euro) e di 315 euro ritenuti provento della attività illecita. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre gli arrestati sono stati posti ai “domiciliari” in attesa del rito per direttissima.