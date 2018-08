L'uomo è precipitato in un burrone riportando fratture multiple. I soccorsi sono stati attivati dopo una segnalazione al 112 dei carabinieri di Catania. Il cacciatore è stato recuperato da una squadra di vigili del fuoco e condotto nell'ospedale di Caltagirone, dove è ricoverato con la prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.