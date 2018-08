La proposta dell'amministrazione, che avrebbe chiesto alle aziende di farsi carico degli allievi per un certo numero di giorni, in attesa di gennaio e del nuovo bilancio, non e' infatti considerata una soluzione. Tutt'altro. "Il rischio è che i lavoratori possano dover rinunciare allo stipendio senza, oltre tutto, avere la minima certezza. - afferma Giuseppa Scilio, operatrice dell'istituto Sacro Cuore di via Mantova - Abbiamo capito che la soluzione non si trova - aggiunge - ma non possiamo accettare le continue prese in giro". Chiedono un incontro risolutivo e una risposta chiara dall'amministrazione e, in particolare, da parte del primo cittadino. "Abbiamo dato fiducia a Bianco - conclude la Scilio - speriamo di non averla mal riposta".per i connotati che sta assumendo la vicenda degli istituti educativi assistenziali. C'è il rischio di esasperare gli animi dei lavoratori del "Bacino" e delle tante famiglie interessate. Per questo è necessario un confronto immediato sul welfare per i minori. È ora di dire basta alle proposte senza fondamento - dicono le segreterie provinciali di Cisl e Cisl Scuola – è necessario fare una immediata e reale ricognizione che dia certezze di tutte le risorse per il welfare dei minori, accerti e quantifichi tutti i fondi che sono disponibili, ivi compresi quelli previsti per la lotta alla dispersione scolastica e poi si riformi l'intero sistema".situazione e che possa indirizzare il sistema dei servizi sociali rivolti ai minori.