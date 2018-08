“Solo grazie alla presenza e al voto responsabile ddell’opposizione - afferma Mario Chisari, capogruppo di Grande Catania - che hanno sopperito ai numerosi vuoti nelle fila della maggioranza, il Consiglio comunale ha potuto approvare l’adesione della città di Catania al Patto dei Sindaci e alla campagna Energia sostenibile per l’Europa. Due fondamentali iniziative promosse dall’Unione europea - aggiunge - per coinvolgere le città nel percorso verso la sostenibilità energetica e ambientale. Attraverso la costituzione del forum di concertazione per il PAES - spiega ancora Chisari - cui saranno invitati a partecipare oltre ad esponenti dell’Ente comunale anche aziende del settore energetico, banche, l’Università di Catania e associazioni di cittadini, sarà possibile delineare quegli interventi che, anche grazie al finanziamento della Banca Europea degli Investimenti, permetteranno alla città di Catania di puntare con decisione alla produzione e utilizzo delle Energie alternative, settore quest’ultimo che oltre a garantire la salvaguardia dell’ambiente promette notevoli possibilità di crescita occupazionale”.

Il provvedimento, illustrato in aula dall’assessore ai Lavori pubblici Luigi Bosco, è stato votato da 29 consiglieri su 30 - nel momento delle comunicazioni i consiglieri in aula erano addirittura 39 - nella seduta odierna del Consiglio, presieduta dal vicepresidente Sebastiano Arcidiacono alla presenza del vicesindaco Marco Consoli e degli assessori Orazio Licandro, Rosario D'Agata, Salvo Di Salvo.di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), un pacchetto di misure che partendo dalla compilazione dell'inventario delle emissioni causate dai consumi energetici dell'ente (Baseline), delinei gli interventi idonei al raggiungimento degli obiettivi comunitari in campo energetico, passibili di essere finanziati dalla Banca Europea (BEI). Gli obiettivi tendono a ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 e aumentare nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con quanto previsto dal protocollo di Kyoto.la spesa degli approvvigionamenti energetici e a creare occupazione lavorativa nel settore delle energie alternative, e in particolare, considerata la posizione geografica del comune di Catania, in quello dell'energia solare, con lo sviluppo delle imprese attive sul territorio. La proposta di adesione è stata integrata dell'emendamento presentato dai gruppi Grande Catania, Tutti per Catania e PdL, che evidenzia l'impegno dell'amministrazione comunale a redigere il PAES facendo ricorso a un forum per la concertazione con tutti gli interlocutori pubblici e privati interessati (aziende e cooperative, associazioni di categorie, istituti bancari, di ricerca universitari e cittadini).