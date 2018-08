Ieri pomeriggio, durante l’orario di apertura, un uomo è entrato in banca a volto scoperto, e dopo aver saltato dietro le casse, con un taglierino ha minacciato i dipendenti, costretti a consegnargli il denaro in cassa per un importo di circa 6000 euro. Poi è uscito, fuggendo e facendo perdere le proprie tracce. Non è la prima volta che questa filiale subisce rapine, e quella di ieri è stata l’ultima di una lunga serie, anche se poche volte il bottino è stato così considerevole. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri di Bronte, per cercare di risalire all’identità del ladro, le immagini del circuito di video sorveglianza sono al vaglio degli inquirenti, che stanno indagando a tutto campo per trovare il responsabile della rapina.