grammichelese con l'accusa di tentata estorsione. Il padre del giovane ha telefonato ai carabinieri denunciando che il figlio per farsi consegnare dei soldi stava mettendo a soqquadro la casa brandendo in mano un coltello. Un episodio, secondo i racconti del genitori, non isolato infatti le intimidazioni del figlio si erano ripetute nel tempo.in apparente crisi di astineza da sostanze stupefacente. Il giovane è stato disarmato dopo una breve colluttazione. Ora si trova detenuto nel carcere di Caltagirone.