Quello sul quale vorremmo essere rassicurati è il perchè di certi errori grossolani. Livorno è stato certamente un episodio isolato: ma in occasione dell’azione del primo gol di Ederson lo spauracchio di due domeniche fa ha fatto capolino con prepotenza.Tiene meglio il campo nel primo tempo: Lulic lo fa ammattire in quella che è stata una serata da straordinari.Sul finire di primo tempo si becca un cartellino giallo per proteste. Il seguito è una espulsione che lo riporta al nervosismo della passata stagione. Così non va. Proprio non va.Prova a tenere salda la difesa. A dettarne i ritmi ed evitare sbavature ma anche lui ha finito col soffrire gli inserimenti di Candreva, Ederson e Lulic.Deve crescere. E gli auguriamo di farlo in fretta: oggi non è dispiaciuto.Toccherebbe a lui far fare il salto di qualità ad un Catania che pecca in modo impressionante dal centrocampo in sù. Non è ancora ai suoi livelli. E questo lo si è capito.Ad un certo punto, gli capita un pallone che somigliava molto al possibile pari. Peccato che non sia stato così.Metterlo in croce sarebbe facilissimo. Ma il calcio è fatto anche di errori: e quello commesso consegnando il pallone del 2-1 a Lulic, l’ex centrocampista dell’Andalusia se lo ricorderà per un bel pezzo.Si vede poco. Molto poco. Non trova quasi mai la sua posizione.Il tocco d’esterno sinistro per il momentaneo 1-1 è davvero delizioso. Segno che la classe c’è ancora. Quello che manca è capire dov’è finita l’indole della squadra.Poteva essere la sua notte. Già: poteva. Ha fatto ciò che ha potuto.