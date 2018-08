Renato Zero è un artista che non smette mai di sorprendere ed amare il suo pubblico. Con uno stile inconfondibile, Zero ha saputo scrivere pagine di storia della musica italiana, esportando nel mondo la sua creatività e la sua verve unica. Cantautore, showman, ballerino, produttore discografico, attore e doppiatore, è un vero e proprio “trascinatore”. Nel corso della sua lunga carriera ha affrontato, nei suoi brani, diverse tematiche, diventando un punto di riferimento per molte generazioni.farà ascoltare in anteprima tre dei brani inediti contenuti nel nuovo disco (Amo - Capitolo II, in uscita il 29 ottobre), tra i quali il nuovo singolo dal titolo "Nessuno Tocchi L'Amore" in radio da fine settembre. Nel corso del live, Zero ripercorrerà tutta la sua storia musicale, dai suoi inizi ad “Amo” attraverso medley, videoclip e con una scenografia spettacolare che farà da cornice al concerto. Uno show senza precedenti che vede sul palco insieme a Renato Zero otto straordinari musicisti, un'orchestra di trentaquattro elementi diretti dal Maestro Renato Serio e dodici ballerini che danzano le coreografie di Bill Goodson (storico collaboratore di Diana Ross e Michael Jackson). Dopo le sei date milanesi, "Amo Tour" proseguirà il 10, 12 e 13 ottobre al PalaFabris di Padova, il 15 e 16 ottobre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), il 18, 19, 21, 22, 24 e 26 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 28, 30 e 31 ottobre al Palaolimpico di Torino, l’8 e 9 novembre al PalaSele di Eboli, il 12 e 13 novembre al Palaflorio di Bari, il 15 e 16 novembre al Palasport di Acireale, il 13 dicembre all’Adriatic Arena di Pesaro, il 16, 18 e 19 dicembre al Palalottomatica di Roma.nelle prevendite abituali al costo di 74,75 euro (poltronissima), 69 euro (poltrona), 69 euro (tribuna numerata) e 46 euro (tribuna non numerata), diritti inclusi. .