L'Osservatorio Astrofisico di Catania partecipa con l'apertura al pubblico della propria sede di Serra la Nave che ospita visite gratuite guidate da astronomi dell'Osservatorio. In considerazione del limitato numero di visitatori che sarà possibile ospitare e delle temperature notturne ormai molto basse, che sconsigliano di prolungare l'orario delle visite molto oltre il tramonto, si è deciso di articolare il programma in due aperture serali e in un'apertura diurna.e alle 20 (secondo turno) - prevedono la ricognizione delle strutture e l'osservazione con il telescopio Meade di oggetti astronomici. Il programma delle visite diurne - che si terranno invece sabato 28 settembre alle 11 (primo turno) e alle 13 (secondo turno) - prevede, oltre alla ricognizione delle strutture, anche l'osservazione del Sole. Poichè per motivi logistici è possibile ammettere solo un numero molto limitato di visitatori gli interessati dovranno prenotarsi inviando un'email all’indirizzo divulgazione@oact.inaf.it, inserendo come oggetto la dicitura "visita diurna" o "visita serale". La prenotazione verrà confermata via e-mail.