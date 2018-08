Nonostante le ricerche e l’impegno delle unità impegnate nel ritrovamento tra il luogo della tragedia e il porto di Capomulini, non c’è traccia di Castro e la famiglia resta ancora in uno stato di attesa disperata.- A seguito della segnalazione di soccorso arrivata alla sala operativa sabato sera, personale della volante è immediatamente intervenuto sul posto e riusciva a trarre in salvo una signora che stava per essere portata via dalle acque in piena rischiando la vita. In quell'occasione altri due ragazzi riuscivano con le proprie forze a mettersi in salvo; purtroppo la persona che ancora oggi ricerchiamo non è riuscita a vincere la forza della corrente ed è stata trascinata via. Sono in corso da parte del Commissariato accertamenti volti a verificare se ed a chi attribuire eventuali responsabilità di quanto accaduto”ha chiesto assistenza legale all’avvocato Giuseppe Lipera che ha subito inviato una lettera alla Procura. Nella missiva sono contenute parole dure: si attribuisce – infatti - senza mezze misure, la responsabilità all’amministrazione comunale per “non aver provveduto in alcuno modo – si legge nella lettera inviata da Lipera - alla manutenzione sorveglianza e messa in sicurezza del luogo chiedendo l’integrale risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e morali”. Il 19enne di Belpasso inoltre chiede di poter essere ascoltato dalla magistratura per poter raccontare i momenti drammatici di quel maledetto sabato sera.