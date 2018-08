I pazienti continuano a essere sottoposti a terapia intensiva, nell’ambito del percorso programmato dai medici, che prosegue regolarmente. I traumi subiti stanno evolvendo positivamente e si registrano segnali di ripresa da parte di entrambi; Grigoli, in particolare, ha ripreso conoscenza ed è già sveglio. In via cautelativa, la prognosi comunque resta riservata per entrambi.