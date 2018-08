Un risultato incoraggiante che comunque riguarda l'intera Isola: nello stesso arco di tempo sono state 92 le invenzioni e 1.099 i marchi che i cittadini siciliani hanno presentato alle Camere di Commercio italiane. Grazie alla creatività dei suoi abitanti, la Sicilia si posiziona al tredicesimo nella classifica nazionale delle regioni più creative per invenzioni e al nono per quanto riguarda i marchi.la giornata dedicata all'informazione e all'aggiornamento delle aziende sui temi della tutela e della valorizzazione di marchi, invenzioni, modelli e disegni. Ecco la classifica delle città più creative dal punto di vista delle invenzioni depositate nei primo otto mesi del 2013: Catania (29), Palermo (21), Messina (14), Siracusa (8), Agrigento (7), Caltanissetta (5), Ragusa (4), Trapani (3), Enna (1). Va a Palermo, invece, la palma d'oro per quanto riguarda i marchi, che precede Catania, al secondo posto.