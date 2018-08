Oggi è stato effettuato a Catania il primo intervento di chirurgia robotica, che rende la città uno dei centri chirurgici al passo con i più qualificati centri mondiali. La casa di cura GretterLucina è la seconda struttura siciliana ad essere dotata della piattaforma robotica Da Vinci, un’avanguardia tecnologica che comporta indubbi vantaggi per i pazienti, i quali non saranno più costretti a viaggiare per poter usufruire delle migliori cure oggi disponibili.un tumore maligno alla prostata con l’ausilio del robot Da Vinci Si, l’ultimo modello esistente sul mercato. La chirurgia robotica è una realtà consolidata in molte aree del mondo e vede l’Italia tra le prime nazioni per quanto concerne il numero dei robot presenti nel territorio. Purtroppo, come spesso accade, tale innovazione tecnologica interessa il centro-nord del paese, lasciando il sud in una condizione di arretratezza. La presenza della piattaforma robotica Da Vinci nel territorio catanese contribuisce, insieme a quella palermitana, a colmare il divario esistente in sanità tra nord e sud, offrendo ai pazienti una possibilità di cura ineguagliabile.e tempi di recupero rapidi. Nello specifico caso, la prostatectomia radicale robot assistita è uno degli interventi dove il bisturi robotico presenta degli ottimi risultati, sia oncologici che funzionali, riducendo al minimo i rischi di incontinenza urinaria e disfunzione erettile. Con questa nuova tecnica chirurgica laparoscopica il chirurgo può eseguire interventi complessi e di estrema precisione, limitando al minimo il traumatismo operatorio, senza penalizzare la qualità dell’atto terapeutico. Una rivoluzione tecnologica che costituisce il prossimo livello di evoluzione della chirurgia mini-invasiva e fornisce al paziente un’opportunità di cura impensabile nel passato.