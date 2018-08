La notte scorso una banda ha sfondato la vetrina del negozio di abbigliamento “Zucchero Filato” in via Gorizia a Nicolosi ed ha rubato vari capi, per un valore complessivo di oltre 15.000 euro: Il bottino è stato caricato in due auto con cui sono scappati.Il proprietario della Uno, Salvatore Romano è stato fermato mentre stava tentando di tornare a casa. Vicino all'abitazione del fermato è stata trovata anche la Lancia Y, risultata rubata il 21 settembre scorso a Gravina di Catania. Romano è ai domiciliari mentre sono in corso le indagine per arrestare i complici.