Il 30enne è in carcere dallo scorso marzo, da quando i carabinieri lo arrestarono su richiesta della Procura generale. Il Gip Francesca Cercone ha ascoltato le conclusioni dei tre consulenti, i professori Vittorio Fineschi, Cristoforo Pomara e Adriano Tagliabracci, che la scorsa settimana hanno depositato la perizia sulla scarpa di Valentina e su una calzatura di Mancuso. L'esito degli accertamenti non collima però con gli esami effettuati dal Ris di Messina. In poche parole secondo la perizia genetico-forense il materiale biologico sulla scarpa di Valentina è costituito da sangue, ma non si è in grado in maniera scientifica di stabilire se sia misto, e quindi appartenente o alla vittima o all'indagato. La prova più importante dell'intero apparato indiziario dunque si sgretolerebbe ma i biologi dei Ris hanno preparato una relazione consegnata al Gip. Oltre a questo, anche l'ispezione sulla scarpa di Mancuso sequestrata a casa dell'arrestato un anno fa non ha portato a risvolti positivi per l'accusa. I profili genetici, infatti secondo i periti non sarebbero compatibili con quelli di Valentina Salamone."Questa è l’udienza nella quale il Gip - ha dichiarato a LiveSiciliaCatania - ha chiamato periti e consulenti per dare dei chiarimenti su quanto è venuto fuori dalla perizia. Dalla perizia è venuta fuori una non attribuibilità di sangue all’indagato, questo era l’indizio grave per il quale è stata disposta la carcerazione. Ritengo che, anche all’esito di questa camera di consiglio dell’incidente probatorio, non potranno venire fuori circostanze diverse dalla quella che è stata scritta nella perizia"."La logica necessaria conseguenza - motiva l'avvocato - è innanzitutto quella della scarcerazione di Nicola Mancuso (perché viene meno la piattaforma indiziaria su cui si reggeva l’accusa) e in un secondo momento anche una richiesta di archiviazione per quello che lo riguarda".“Siamo assolutamente sereni. Noi abbiamo - afferma - le valutazioni dei nostri tecnici di parte. Siamo convinti che i periti siano arrivati a delle conclusioni per nulla condivisibili e crediamo che la verità scientifica emergerà”. Una posizione ribadita anche al termine dell'udienza: "I tre consulenti hanno ribadito le loro conclusioni ma in parte sono state anche limate. L'incidente probatorio comunque non si può dire concluso perché il Gip si è riservato di decidere se fissare una nuova udienza per ascoltare i consulenti di parte, sia quelli della difesa che della parte civile, così come richiesto dai legali dell'indagato e da me. La decisione sarà resa nota attraverso un'ordinanza del Giudice".Per Pennisi questa perizia smonta completamente la tesi dell'accusa. "Oggi è stato ribadito quello che dicevamo sin dall'inizio e che evinceva anche dalla nostra perizia e cioè che non è possibile stabilisce scientificamente che il materiale genetico sia attribuibile a Nicola Mancuso". Intanto l'avvocato dell'indagato si prepara a partire per Roma.quando la Corte di Cassazione si pronuncerà sulla richiesta di annullamento dell’ordinanza già rigettata dal tribunale del Riesame.