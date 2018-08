Le Cartoniadi, vedranno coinvolte nella sfida, dal 1 al 31 ottobre, sei municipalità cittadine per contendersi il titolo di “Campione del Riciclo”. Si tratta di una competizione che giunge per la prima volta nella nostra città ed è stata ideata nel 2001 da Comieco. "Le Cartoniadi, manifestazione unica nel suo genere in Italia e in Europa, - ha detto il sindaco Bianco - si inseriscono perfettamente nella nostra visione di una cittadinanza catanese attiva, decisa a crescere e a migliorarsi”.municipalità, i cittadini, le scuole, le associazioni saranno impegnate a migliorare il risultato la loro raggiunto nello stesso periodo dello scorso anno. La scommessa è quella di cambiare in meglio le nostre abitudini, raccogliendo meglio e di più”. Nella competizione chi arriverà primo vincerà 20 mila euro da destinare a nuove opere al servizio del quartiere, gli altri avranno 2500 euro da destinare anch’esse per opere nel quartiere e ulteriori 1000 euro saranno destinate ad una scuola del quartiere che si sia distinta per un’attività legata alla gara. La città sarà divisa in tre squadre: Centro, Sud e Nord gestite dai gestori cittadini della raccolta. Rispettivamente il Comune di Catania, Oikos e Ipi. “La raccolta corretta- ha concluso D’Agata – porta a risultati positivi per l’ambiente e anche a benefici economici” . Infatti il Consorzio Comieco consente ai Comuni un incasso in denaro dalla raccolta dei rifiuti di cellulosa se conferiti correttamente.