Entrambi i pazienti sono ancora in coma farmacologico, sottoposti a terapia intensiva. La prognosi resta riservata per via delle conseguenze dei trami cranico e toracico, e in particolare dello pneumotorace subito da Zerbo. Sia ieri sera, sia stamattina Crocetta si è recato in visita nel reparto dell'ospedale Cannizzaro, ha incontrato i familiari degli agenti e ha avuto un colloquio con il direttore dell'Unità Operativa, la dott.ssa Maria Concetta Monea, che ha lo aggiornato sull'evoluzione del quadro clinico e sulle terapie previste per i due pazienti.