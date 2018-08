L'attività non è sostenuta da grande energia, tanto che gli esperti dell'Ingv di Catania parlano di eruzione "al momento non strutturata". Il materiale piroclastico emesso dalla 'bocca' ricade nella zona sommitale del vulcano attivo più alto d'Europa. L'eruzione non ha alcuna incidenza sull'operatività dell'aeroporto di Fontanarossa. (Ansa)