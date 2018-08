Tra sabato e ieri sono due i pusher finiti in manette che operavano nel territorio di Librino. Si tratta si Roberto Luciano Alessandra, classe 1985, arrestato dopo essere stato notato dagli agenti mentre, nella zona di viale Grimaldi, era intento a cedere alcuni involuscri di carta stagnola contenenti marijuana e di Gianluca Alberio, classe 1992, anch’egli in manette per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, trovato, sempre in viale Grimaldi, in possesso di 150 euro e di una dose di marijuana.la perquisizione alla zona limitrofa il viale Grimaldi, rinvenendo altre 286 dosi di marijuana (per un peso complessivo di 630 grammi) delle quali una parte era nascosta in un cespuglio e una parte dentro un’auto abbandonata. I due arrestati, dopo le formalità di rito, e come da disposizioni di codesta A.G., venivano associati presso la locale casa circondariale di “Piazza Lanza”.