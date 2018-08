con fare minaccioso la coppia, che non sarebbe stata armata, ha inveito ed urlato nei confronti dell'addetto alle pompe intimandolo a consegnargli l'incasso. I due, che indossavano entrambi un casco integrale per occultare il volto, alla fine, hanno portato via la somma contante di 300 euro: dopodiché, sono fuggiti via a bordo dello stesso scooter. Sul fatto indagano i carabinieri della stazione di Biancavilla.