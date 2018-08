con i quali potranno essere subito pagati gli stipendi arretrati. La buona notizia l’ha portata ieri sera ai lavoratori dell’Ente l’assessore regionale al turismo Michela Stancheris con il sindaco di Catania Enzo Bianco.“Sono davvero contenta per il risultato raggiunto – ha detto l’assessore Michela Stancheris che con il sindaco Bianco ha anche incontrato le maestranze del Teatro in palcoscenico – perché risolto, con la collaborazione del commissario Alessandro Di Liberto e degli uffici della Regione, questo grosso problema, possiamo adesso cominciare ad affrontare i problemi della programmazione. In Teatro non si deve smettere di suonare, e con esso il crescere; ci adopereremo adesso anche per affrontare il tema della tournèe in Cina”.“Ringrazio il presidente della Regione Crocetta, che anche in un momento così delicato non ha smesso di occuparsi del Teatro, e ringrazio l’assessore Stancheris – ha detto il sindaco Enzo Bianco - per questa boccata d’ossigeno che viene data al Teatro."Sono felice che stasera il Teatro sia aperto – ha proseguito Bianco - e ora risolveremo in maniera adeguata pure le questioni legate alla sicurezza. Ringrazio anche le maestranze del Teatro per il loro costante impegno”.