Le riprese sono iniziate nei giorni scorsi tra la Playa e la Civita, nell'ambito di un piano di lavorazione di sette settimane che si estende in parte alla provincia e che sarà completato nei prossimi mesi a Roma per un totale di 10 puntate da 100 minuti ciascuna. I nuovi ciak si avvalgono ancora una volta della collaborazione della Catania Film Commission comunale e coincidono con la messa in onda della serie 5, proprio quella che nell'autunno scorso ha visto trasferire il vicequestore Calcaterra (Marco Bocci), con indagini e sparatorie, dal set palermitano a quello etneo.Cantone- tante le conferme e tante le novità. Tra le conferme, la città di Catania, estremamente fascinosa, e la proficua collaborazione con il Comune e la sua Film Commission e con istituzioni come l'Università. Tra le novità, tanti catanesi inseriti nei vari reparti e la regia a quattro mani affidata dalla Taodue a due giovani talenti: Christophe Tassin e Samad Zarmandili, che facevano già parte della troupe: il primo come regista della split unit (la regia era di Beniamino Catena) e il secondo come aiuto regia di Giacomo Martelli (alla seconda unità)”.Ivana Lotito, Ernesto D'Argenio, Carlo Calderone, Teresa Saponangelo. Le new entry andranno ad arricchire il già noto cast capitanato da Marco Bocci e Giulia Michelini (Rosy Abate) e composto, fra gli altri, da Ana Caterina Morariu, Greta Scarano, Giordano De Plano. La scheda tecnica del format vede Lorenzo Adorisio direttore della fotografia, Rocco Messere direttore della seconda unità, Alessandro Rosa scenografo, Stefano Giovani costumista, e, nella produzione, Filippo Deodato organizzatore generale, Massimo Ubertini direttore di produzione, Pier Paolo Cortesi location manager.Villa Pacini, Ognina, la Scogliera, e diversi set su cui la produzione mantiene ancora il riserbo. “Siamo tornati a Catania – spiega il regista Zarmandili - perché è una città bellissima, che noi tutti (e forse io che sono di origini persiane ancor di più) troviamo ricca di suggestioni e di luoghi anche molto diversi: il centro storico, magnifico, il mare, la montagna. E un panorama così variegato in una serie di lunga durata è un grande vantaggio”. Anche l'organizzatore generale di Taodue, Filippo Deodato, si dice affascinato dalla città, dalla gente e “soprattutto dal mare, di cui si avverte la presenza molto più che in altre città che hanno ospitato le riprese, che pure sono sul mare, come Palermo”.e Rosy Abate e su tutta la squadra è necessario seguire gli episodi della quinta stagione attualmente in programmmazione su Canale 5 e attendere l'autunno del 2014 per la 'nuovissima' Squadra.