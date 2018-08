- sono stato eletto presidente della SRR del Calatino, ambito formato da 15 Comuni. La nostra è stata la prima società in Sicilia che si è costituita, la prima che ha presentato il suo piano d'ambito alla regione, la prima che ha avuto il suo piano approvato e che con apposito decreto ha avuto approvata la propria dotazione organica e pertanto per primi in Sicilia faremmo partire la gara unica per tutti i 15 Comuni. La mattinata di oggi ci - conclude Zappalà - ha permesso di rendere pubblici questi importanti risultati ed in particolare segnare una netta linea di discontinuità con le attuali emergenze rifiuti".