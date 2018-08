L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 21 maggio dal gip di Catania su richiesta della Dda etnea per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso nell'ambito dell'operazione Bisonte 2.De Martino e' stato individuato nell'abitazione della sorella a Casalnuovo, dove i militari hanno predisposto l'intervento per la sua cattura: dopo aver circondato la casa vi hanno fatto irruzione sorprendendolo a pranzo dalla sorella senza dargli alcuna possibilità di reazione. E' stato condotto nel centro penitenziario di Secondigliano.