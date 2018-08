Già forse contro la Lazio mercoledì sera anche se forzare la mano, francamente, non serve. Resta da capire come e se potranno recuperare Castro e Leto. "Mi sono fatto gli esami non ho niente di grave, solo una distorsione alla caviglia, spero di potere giocare contro la Lazio, grazie per i messaggi", il messaggio di Bergessio. Comunque sia, è già di per sè un bel sospiro di sollievo dato che si era temuto uno stop incalcolabile.Ora, però, occorre attendere il responso della giornata di martedì. In pratica, sapere o meno chi mister Rolando Maran avrà effettivamente a disposizione per la trasferta romana: dalla Capitale passa un altro pezzettino del futuro immediato dei rossoazzurri.