Per il punto nascite, inutile girarci troppo attorno, al di là di sommarie ipocrisie non c’è più nulla da fare. Scomparirà. E con esso anche il 371 X simbolo, nel codice fiscale della nascita a Paternò. Tutti i parti sono stati dirottati, già da tempo, verso Biancavilla. I deputati regionali Gianina Ciancio e Francesco Cappello, assieme agli attivisti del Movimento, di buon mattino si sono ritrovati dinanzi alla struttura e, poi, all’interno per una visita ed un approccio con i medici. Insomma, per tentare di comprendere se vi sia anche lo spauracchio di chiusura di altri reparti. Ma al Santissimo Salvatore non c’è solo e soltanto una questione legata alla Riforma. In auge rimane anche l’inspiegabile vicenda dei lavori di consolidamento appaltati nel 2004, scattati - solo per qualche giorno - nel 2008 e poi fermatisi per sempre. Una vicenda pirandelliana alla quale non si trova risposta.E’ giusto che i cittadini siano messi al corrente di quanto sta accadendo: vogliamo capire come verranno assicurati i servizi sanitari a Paternò e sul territorio”. “Nella sanità siciliana c’è stata troppa lottizzazione - interviene Cappello -: vogliamo capire se lo stesso è accaduto anche a Paternò ridimensionando questo ospedale magari per favorirne un altro”.