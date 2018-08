BRONTE (CT) - Continua la serie di incidenti sulla SS 284, che appena domenica scorsa aveva visto un altro evento qualche chilometro più avanti. Ieri pomeriggio, nei pressi del chilometro 10, altro incidente tra una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Giulietta. Da quanto appreso, la Giulietta guidata da un signore di circa 40 anni, era ferma a bordo strada, quando è stata colpita da una Fiat Panda guidata da un 87 enne che procedeva lungo la stessa corsia. L’impatto è stato violento, la Giulietta è stata spostata e la Panda ha perso una ruota ed è andata a sbattere contro il guard rail. A bordo della Giulietta viaggiava la moglie dell’autista in stato di gravidanza che è stata subito portata all’ospedale di Bronte, per lei nessuna grave conseguenza, tranne tanta paura, tanto che in serata è stata dimessa. Diverse le condizioni del nonnino, che ha riportato fratture ad una gamba e a livello cervicale, per lui la prognosi è di almeno 30 giorni. Sul posto sono intervenuti le ambulanze del 118 di Maletto e Bronte, i Vigili del Fuoco di Maletto e i Carabinieri di Bronte, che dopo avere eseguito tutti i necessari rilievi, hanno sottoposto le due vetture a sequestro.