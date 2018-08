hanno approfittato della giornata storta di Addamo e compagni infliggendo un poker di reti ai baby etnei. Una Fiorentina capace di imporsi nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione del centrale difensivo Madrigali al 27’ del primo tempo. Oltre un’ora in 11contro 10, dunque, per il Catania, inconcludente specie nella ripresa in cui non ha saputo approfittare dell’uomo in più. Black out rossazzurro proprio nei secondi 45 minuti, in cui i ragazzi di Semplice hanno colpito di rimessa mandando al tappeto l’undici di Giovanni Pulvirenti. Alla sfortunata sconfitta di una settimana fa a Roma contro la Lazio fa seguito questo secondo stop consecutivo che frena ulteriormente i giovani etnei, fermi ai 6 punti conquistati nelle prime due giornate.al minuto 17 splendida sforbiciata di Gondo sulla traversa, ribattuta in rete diCapezzi con Ficara fuori causa. L’espulsione di Madrigali, per un fallo da ultimo uomo su Caruso, ha ridato poi fiato al Catania che ha riportato la situazione in equilibrio grazie al secondo centro in stagione per Di Grazia a due minuti dal riposo. Nel secondo tempo la Fiorentina è tornata in campo con la giusta determinazione mentre i rossazzurri sono rimasti mentalmente negli spogliatoi. Viola abili e fortunati già subito al 2’ con il nuovo vantaggio arrivato grazie all’autogol di Cabalceta. Il Catania ci ha provato timidamente ancora con Di Grazia e Caruso, ma la Fiorentina, sul velluto, si è portato sull’1-4 con i gol Gulin (26’) ed Emperevr su punizione a giro (43’). Prima del triplice fischio finale è arrivato il secondo gol etneo su rigore con capitan Addamo.