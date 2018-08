La scorsa notte, transitando nella zona di via Sant’Euplio, gli agenti si sono imbattuti nei quattro giovani che, a bordo dei medesimi scooter utilizzati nel corso di uno scippo denunciato da una turista lo scorso 13 settembre, transitavano a velocità sostenuta ma a luci spente. Dopo un breve inseguimento, i minorenni sono stati bloccati e condotti in ufficio, dove hanno ammesso la loro responsabilità.turista vittima di uno scippo lo scorso 13 settembre quando, mentre camminava per le strade del centro. La donna, in quell'occasione, è stata aggredita aggredita da alcuni giovani che l’avevano afferrata alle spalle per impossessarsi della borsa, facendola cadere per terra e procurandole una frattura scomposta dell’omero sinistro. Nell’immediatezza, un equipaggio dei “Condor” si è recato sul posto, acquisendo dalla donna informazioni utili alla identificazione dei responsabili.Mobile hanno appurato l’esistenza di un impianto di video-sorveglianza collocato in un esercizio ubicato nelle immediate vicinanze e, pertanto, visionandone le immagini, individuavano i responsabili del reato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria i tre minori fermati sono stati condotti nel Centro di Prima Accoglienza di via Franchetti, mentre il minore sotto ai 14 anni è stato affidato ai genitori.