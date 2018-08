Vogue Italia lo ha definito "Un regista dalla teatralità holliwoodiana", del resto il 24enne catanese si è formato, oltre che all'Accademia Nazionale del Cinema di Bologna, alla UCLA di Los Angeles Università della California. Le candidature. Grande stupore quando insieme a ”La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, ”Miele” di Valeria Golino, ”Razza bastarda” di Alessandro Gassman, ”Viaggio sola” di Maria Sole Tognazzi, ”Viva la liberta”’ di Roberto Ando’ e ”Salvo” di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia è saltato fuori anche il thriller "Midway – Tra la vita e la morte" a firma del regista siciliano tra le 7 pellicole italiane in corsa verso gli Oscar. Un film girato sull'Etna in un paio di settimane e con meno di 100mila euro. John Real sfida dunque i colossi del cinema, e lo fa a colpi di suspance. Si tratta per la precisione di sette film che si sono "autocandidati", ed ora spetterà ad un comitato di esperti selezionarne uno per l'Academy.giovane coppia, Sara e Alex, decide di andare con amici tra i boschi per un fine settimana ma la donna nasconde al compagno di essere di nuovo incinta per paura di una ulteriore delusione. La gita attraverso i boschi però si trasformerà presto in un’avventura soprannaturale. Pochi giorni e si saprà di più. La commissione Anica infatti dovrà selezionare tra i 7 il film da presentare all’Academy per la categoria miglior film in lingua straniera, e lo farà il prossimo 25 settembre.