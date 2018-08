troveranno nel Porto di Catania, come già il 10 agosto scorso durante l'operazione “Piovono turisti”, gli addetti dell'ufficio comunale Turismo e un collaudato servizio di accoglienza che affianca armonicamente pubblico e privato.E piccoli gesti di attenzione come questo, per i crocieristi che continuano ad arrivare così numerosi e carichi di entusiasmo, possono contribuire a gettare una nuova luce sulle tante ricchezze artistiche, monumentali e culturali della nostra città”.Oltre che sulla proficua collaborazione con l'Autorità portuale, l'Amministrazione comunale – che ha approntato un servizio di pulizia straordinaria del centro storico - potrà contare sul contributo di Confcommercio e Confesercenti per manterere aperti i negozi per tutta la giornata, così come i musei.