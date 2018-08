Nonostante il Ministro Anna Maria Cancellieri abbia parlato di “riforma epocale” che “deve partire e partirà”, a più riprese si è sollevato un coro di polemiche che oggi ha registrato un nuovo sit-in da parte delle sigle sindacali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa. Il rischio sarebbe quello di un caos giudiziario senza precedenti con delle pesanti ripercussioni su territori e uffici che rischiano di essere sommersi dagli archivi provenienti dai vari distaccamenti, senza tralasciare la situazione pendente di numerosi processi.la nuova cittadella giudiziaria da realizzare a Librino o con alcune soluzioni “tampone” già al vaglio. La Regione Siciliana si è infatti impegnata attraverso la firma di un protocollo d’intesa a rendere disponibili i locali del presidio ospedaliero Ascolti Tomasello dell’azienda Garibaldi per destinarli ad uffici giudiziari. Stesso discorso potrebbe riguardare l’ex istituto superiore Olivetti nel quartiere Nesima.(Associazione Nazionale Avvocati Italiani) in cui si parla di “offesa alla giustizia”, la guardasigilli si è detta “soddisfatta del primo impatto della riforma”. La revisione della mappa della giustizia in provincia ha già riguardato le sezioni distaccate di Belpasso, Bronte, Acireale, Mascalucia, Paternò, Giarre e Adrano.- è un appello in attesa di un confronto serio che deve riguardare la cittadella della giustizia. Secondo noi lo spazio per intervenire c’è sempre, nonostante il Ministro abbia detto che la situazione non presenti scelte alternative. Non siamo – ha proseguito - contro la riforma ma a favore di una ridefinizione degli organici fatta senza fretta. La situazione allo stato attuale è drammatica”.– spiega a LiveSiciliaCatania - l’ambito territoriale di Catania. Chiediamo che i tagli siano fatti in maniera seria tenendo conto delle esigenze del territorio valorizzando quelle realtà già consolidate. A causa del numero di processi che ci concentrerà su Catania – conclude Coco - possiamo già dire che la situazione sarà insostenibile”.